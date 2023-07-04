社會關注度提升 精神健康復元人士擔心加深歧視 《即時通》持續跟進求助者 近九成漸走出陰霾

鑽石山荷李活廣場悲劇發生三周後，社會對相關精神健康的新聞關注度提升，精神健康復元人士擔心進一步受到歧視。利民會24小時精神健康熱線《即時通》繼續關注情緒困擾的求助者，輔導員在此期間為不同程度情緒困擾人士進行協助及舒緩困境。雖然暴力事件後曾有20%來電者受嚴重情緒困擾，但至今近九成求助者經已續漸走出陰霾。

《即時通》持續跟進來電者



從《即時通》來電者需求分布中看到，是次悲劇後熱線有近半求助者有精神健康或情緒困擾背景，同時留意到來電者的感受會因應自己對事件的認知與關聯程度而不同，例如是否居住或經常出現事發當區﹑或與受害者相似背景﹑觀看相關報導次數及對事件解讀，也會影響來電者情緒反應。部份出現劇烈情緒反應的來電者，腦海反覆出現案發影像、呼吸困難、驚慌、拒絕外出等，在熱線中會即時協助進行舒緩練習，例如由調整呼吸節奏開始，協助來電者覺察身心反應，並進行調適至平和情緒狀態的呼吸練習。

當情緒冷靜下來後，《即時通》與來電者了解事件對生活的影響程度，包括作息、工作及社交等。有居住於鑽石山的來電者表示不敢外出，連買飯盒也有困難。輔導員與來電者一同尋找短期應對方法，如暫時網購食物，以紓緩因事件而衍生的迫切需要，長遠則要重拾信心。如果來電者的劇烈情緒反應持續三週至一個月沒有減退跡象，甚至出現惡化，《即時通》則積極協助其接受專業支援。

經過《即時通》電話跟進訪問後，至今86%因事件而出現即時劇烈情緒的來電者的不安感已消除，少數仍然驚慌的，亦已安排被轉介到精神健康相關服務跟進。

復元人士擔心加深社會歧視



隨著社會對相關新聞關注度提升，除了襲擊過程引發不安情緒，大部份有情緒困擾背景求助者擔心事件加深社會大眾對精神復元人士歧視，標籤和污名化。其中來電者Andrew (化名) 為輕度情緒病患者，事件後數次來電尋求協助，指出對該事件非常恐懼，出街變得警覺；擔心事件令僱主對自己有偏見，影響工作。留意網上談論令精神病污名化，心情深被影響覺得不開心，不想外出怕被無故襲擊，和擔心被人知道自己患病。Andrew現減少看相關新聞，使用了一些放鬆方法，希望可以淡化不安感。

利民會《即時通》項目經理張斯皓指出: 「 《即時通》回應社會關注，在事件後即時聯同臨床心理學家及精神科專業人士舉辦多場線上講座，讓市民了解創傷事故後的不安情緒，及探討復元人士及照顧者的精神健康議題。」專責精神健康非牟利機構利民會希望透過不同的渠道，促進市民對精神健康認識，深信透過建立社區的包容文化，有利於精神復元，呼籲市民避免受坊間對精神病的偏見和負面看法所影響，不要標籤化有需要幫助的復元人士及其家屬。

利民會設立全港24小時由專人接聽的精神健康服務熱線《即時通》，除了為受困擾市民提供即時情緒支援，亦會按個別來電者需要提供跟進。除穩定他們情緒外，《即時通》亦支持他們持續接受精神科服務、定時覆診服藥、保持良好身心狀況，同時透過主動跟進，提供個別關顧。《即時通》24小時精神健康熱線 3512 2626。

利民會

利民會於1984年在香港成立，是國際利民會連繫會員機構，為非牟利社會服務機構，提供社區精神健康支援服務、《即時通》24小時精神健康熱線、家屬支援服務、綜合職業復康服務、住宿訓練服務、以及專項計劃。

（www.richmond.org.hk）



(特約)