【異動｜醫藥股】藥股午後突拉升、信達生物抽升11%　內地醫保局就藥品續約及競價公開徵求意見

▲ 【異動｜醫藥股】藥股午後突拉升 內地醫保局就藥品續約及競價公開徵求意見

醫藥板塊突然午後拉升，翰林製藥 （03692） 升6.9%，為升幅最大的藍籌，而信達生物 （01801） 升超11%，百濟神州 （06160） 、康方生物 （09926） 升近10%，藥明生物 （02269） 、石藥 （01093） 、中生製藥 （01177） 跟漲逾3%。

消息面上，中國國家醫保局就《談判藥品續約規則》及《非獨家藥品競價規則》公開徵求意見。其中，《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》提出，藥品通過競價納入醫保目錄的，取各企業報價中的最低者作為該通用名藥品的支付標準。如企業報價低於醫保支付意願的70%，以醫保支付意願的70%作為該藥品的支付標準。

《談判藥品續約規則（2023 年版徵求意見稿）》提出，獨家藥品、協議期基金實際支出未超過基金支出預算（企業預估值，下同）的200%，且未來兩年的基金支出預算增幅合理的藥品可以簡易續約，續約有效期為2年。

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編輯：姚卓然