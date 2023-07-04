Meta推新App「Threads」 明搶Twitter用戶

社交平台Twitter早前宣布限流，另一社交媒體Instagram母企隨即宣布，推出類似功能平台「Threads」，預定將在周四（6日）可以開始下載。

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根據Meta周二（4日）介紹，Threads會連結IG帳戶，應用程式將會以文字交流為主，能夠讓用戶在社群內商討關心的事務。

Threads的宣傳內容亦提及，用戶可以追隨支持的創作者，並與對方直接對話。創作者亦可創建忠誠支持群體，與全球用戶分享個人創意﹑意見及見解。

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據Threads宣傳照片可見，Threads介面與Twitter類近，文章同樣可以轉發﹑讚好及限制可以回覆對象等。

Threads被形容為Twitter的直接對手，但名稱原是Meta早於2019年打算推出，以在青少年間盛行的通訊軟件Snapchat為潛在對手的產品。Meta其後放棄，把Threads重新定性為針對Twitter的新平台。

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責任編輯：吳漢培