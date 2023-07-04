曾淵滄：私人地產商的高檔居屋

近日，特區政府推出荃灣油柑頭一幅私人住宅土地招標，但是招標條件規定，這幅土地所建的所有單位只能售給首次置業的港人，而且發展商需以市價的八折出售單位，將來首次置業港人購買這些單位的收入、資產都有限制，情況有如申請居屋。不過，要求比居屋的申請者寬，會以當時居住申請條件再放寬三成，業主買入這些單位5年內不許出售及出租，其後轉售必須補地價。政府也規定這塊土地必須興建不少於1,940個住宅單位，最小的單位面積必須達280平方呎，至少七成的單位面積不可小於375平方呎。

很明顯的，這已經不是私人住宅，而是另一類的居屋，是由私人地產商興建的高檔居屋。

夾心中層多一置業選擇

這種被稱為「港人首次置業」項目的高檔居屋，是上任特首林鄭月娥，於2017年提出來的，林鄭月娥當政時，推出過兩幅土地為這類高檔居屋項目。現在，特首李家超上任不足一年，馬上推出第三幅土地為這類高檔居屋項目，相信今後還會陸續推出。

盡管將來出售價會打折，但是，相信地產商也會以「打折」價參予招標，出價遠低於原本住宅的市價，地產商仍然有利可圖，政府的收入會減少，但也比直接把土地撥給房委會興建居屋來得好，土地撥給房委會，政府的收入就是零。政府希望多一些人當業主，興建居屋就是方法之一，不過，目前居屋申請的條件相當苛刻，收入與資產都有嚴格規定，許多中產者都不符合條件，因此，推出這類高檔居屋，售價打折的幅度比普通居屋少，但也有一定的吸引力。為沒資格申請居屋，但又買不起私宅的夾心中層提供多一個選擇。

長遠五種房屋結構類型

長遠而言，香港的房屋結構將出現五種類型，第一種是公屋，讓最基層的人居住，而且相信房委會將來會千方百計把公屋內的富戶趕出公屋，而不是只要求他們交雙倍租金。第二種是普通居屋，這些人在住滿一定年期後，可以用「白居二」的方式賣樓，賺一筆錢，但是，申請公屋與普通居屋的條件苛刻，所以申請者也只限基層，收入較佳者就必須寄望「港人首次置業」項目的高檔居屋多建一些，形成相當數量第三類房屋。第四類房屋與第五類房屋則是私宅，如果普通居屋及「港人首次置業」項目的高檔居屋大量增加，將來新建的私宅一定走向豪宅化，專賣給買得起、收入不錯的有錢人，這是第四類房屋。而第五類房屋則是現存的老舊私宅，隨着時間的過去，越來越老舊，居住環境也比一般居屋差，吸引力、保值能力也開始打折。

節錄自第819期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。