Pricerite實惠  消費券震撼賞  傢俬即減高達$1,200  小型家電低至5折  獨家限定  芝華仕及華諾梳化以震撼價發售

2023年新一批政府電子消費券於7月16日發放，Pricerite實惠知道大家都急不及待，因此即日起率先隆重推出「消費券震撼賞」推廣活動，傢俬即減高達$1,200、芝華仕及華諾梳化以震撼價發售、精選小型家電低至5折，優惠多蘿蘿，所有優惠產品先到先得，售完即止。想入手至抵產品，立即去Pricerite實惠搶購喇!



Pricerite實惠《消費券震撼賞》優惠活動

日期：7月4日至7月31日

分店：全線分店、網店、手機APP



傢俬部優惠：傢俬即減高達$1,200*

精選傢俬

尚有更多精彩優惠

獨家限定 芝華仕及華諾梳化以震撼價發售



Pricerite實惠同時推出梳化獨家限定優惠，多款芝華仕梳化以限定震撼價發售，華諾布藝梳化更以均一價$2,999發售。

睇中心水傢俬產品，但又想等消費券? Pricerite實惠知道你心意，顧客可提早落訂，即可鎖定今期最抵優惠，待消費券到手，再付尾數，輕鬆選購心儀傢俬，立即把握機會掃貨啦！



芝華仕及華諾梳化優惠

尚有更多精彩優惠

精選小型家電低至5折

精選小型家電

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其他家品精選

尚有更多精彩優惠

條款及細則

◇ 貨品圖片只供參考。

◇ *以單一發票折實後金額計算, 不適用於震撼價貨品、送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用, 此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣(指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外)

◇ #48"以下送1個枕頭,48"或以上送2個枕頭

◇ ▲每張床褥只限贈送1張相同尺寸之床褥保護墊；床褥保護墊只限正常尺寸30"*75"，36"*75"，48"*75"，54"*75"，60"*75"，72"*78"，不設特別尺寸選擇

◇ 貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。

◇ 如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。

◇ 門市資料: http://crmg.ly/b5

關於Pricerite

Pricerite是香港最具規模的家居用品專門店，致力為香港家庭提供獨特而富「生活智慧」的一站式家居解決方案，為顧客創造空間，以提升家居生活質素。Pricerite多年來一直用心經營，無論是品牌形象、產品及服務、銷售渠道，以至店舖環境等都不斷創新求變。我們秉持集團「以人為本」的宗旨，推行全面關懷文化，致力關心顧客、員工、供應商、社區與自然環境的需要。

Pricerite在香港率先發展「新零售」，進一步利用線上線下資源，完善全渠道零售模式，讓顧客隨時隨地享受優質的購物體驗，革新香港家居零售市場，方便客戶透過完善的分店網絡及各種電子平台選購家具。我們一向以高新科技領導市場，積極提升營運效益。由後勤支援、產品及服務配套、到市場推廣以至物流運輸等，我們都有賴科技與人才緊密結合，強化我們的競爭優勢。

Pricerite於國內及世界各地的強大採購網絡，突顯我們在供應鏈管理及產品開發上的優勢，提供多功能、伸展、組合、變型等一系列靈活多變的家具系列，讓我們能更直接與各地優秀的生產夥伴緊密地合作開發產品，確保我們的產品物超所值。

Pricerite多年來於不同領域均獲獎無數，包括品牌管理、產品設計、優質服務，以及電子商貿平台等，成績斐然，獎項包括香港品牌發展局頒發的「香港名牌十年成就奬」及卓越服務名牌、香港工商業獎頒發「消費產品設計」獎、「HKMA/TVB傑出市場策劃獎 – 銅獎」、香港優質標誌局（Q嘜）頒發「Q嘜人氣品牌大獎」、香港旅遊發展局頒發的「傑出優質商戶獎項」金獎，以及香港零售管理協會頒發的「十大優質網店大獎」、「傑出服務策劃大獎」及多次榮獲的「傑出服務獎」等。詳情請瀏覽網頁www.pricerite.com.hk。

(特約)