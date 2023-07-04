【券商點睇】料上半年業績略超預期 中國重汽有望受惠國內重型卡車復甦

東吳證券表示，中國重汽（03808）預計上半年歸母淨利潤同比去年同期12.8億元增長80%至100%，約為23.1至25.7億元，取中值24.4億元，按年增90%，上半年業績表現略超該行預期。此外，作為重型卡車龍頭，中國重汽有望充分受益國內重型卡車復甦、疊加出口高幅增長的行業紅利，該行維持對其「買入」評級，2023至2025年歸屬母公司淨利潤預測為33.6億、51.9億及72.6億元人民幣。考慮其份額有望進一步提升，該行認為公司應該享受更高估值溢價。。

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該行稱，2023上半年重型卡車行業累計實現批發銷量約47.4萬輛（6月重卡銷量預估為7.2萬輛），按年增加25%，主要因去年同期國內疫情封控導致基數較低。重汽集團角度，上半年整體批發銷量預估約13萬輛左右，按年增45%，大幅領先行業整體，主要因重卡出口佔行業整體比例持續提升，重汽為出口領域龍頭，份額佔比接近50%，充分受益內外銷結構變化，市佔率持續提升。

另外，公司規模效應增長的同時持續優化產品結構，重卡行業終端折扣相比去年終端降價去庫存而言明顯回收規模效應提升、產品結構優化疊加折扣回收，均價提升同時毛利率改善，公司上半年業績同環比高速增長。

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以2023年全年來看，該行預計重卡行業批發銷量達88萬輛，其中出口（中汽協口徑）及國內分別為27萬和61萬輛，按年分別增加55%及29%；重汽集團於重卡出口細分市場持續保持接近50%的較高市佔率，全年批發口徑市佔率有望受益出口占比提升而大幅提升，帶動整體規模效應和盈利雙增長。此外，公司持續推進新能源轉型，佈局混動、純電及氫燃料電池等技術的研發裝車，智能化轉型同步加速，面向未來高質量清潔發展，保證公司長期競爭力領先海內外雙輪驅動上行，輕型卡車和金融業務亦穩定向上發展。

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記者：鄭昊彤