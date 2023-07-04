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【大行報告】高盛：料網易基本面第三季起加速增長 新遊戲推動下股價仍有上升空間

股樓投資 18:25 2023/07/04

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高盛表示，在相對穩定的第二季度後，預計網易（09999）的基本面將在第三季度開始加快增長，最近推出的《逆水寒》手遊、《巔峰時速》（Racing Master）及穩固的《蛋仔派對》的遊戲收入或佔集團下半年總收入逾三成，並予其「買入」評級，上調2023至2025年遊戲收入預測1.3%至1.4%，盈測則上調3%至4%，目標價由174元上調至182元。

 

 

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

 

 

該行稱，集團重磅大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG）《逆水寒》手遊（Justice Mobile）於6月30日公測，且在過去兩日位列中國手遊總收入第二名。該行認為，即使網易本年至今股價跑贏大市，但仍有吸引的上升空間，因集團有4款新遊戲來推動收入及利潤增長。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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另外支付渠道向網易自營渠道遷移，推動毛利率持續提升；《FWJ》手遊的收入提升及《蛋仔派對》（Eggy Party）的熱度持久；及2024年產品管線的可見度進一步提升。

 

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記者：鄭昊彤

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上升空間 網易－S（09999） 目標價 買入 電玩手遊 大行報告 港股

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