【大行報告】高盛：料網易基本面第三季起加速增長 新遊戲推動下股價仍有上升空間

高盛表示，在相對穩定的第二季度後，預計網易（09999）的基本面將在第三季度開始加快增長，最近推出的《逆水寒》手遊、《巔峰時速》（Racing Master）及穩固的《蛋仔派對》的遊戲收入或佔集團下半年總收入逾三成，並予其「買入」評級，上調2023至2025年遊戲收入預測1.3%至1.4%，盈測則上調3%至4%，目標價由174元上調至182元。

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該行稱，集團重磅大型多人在線角色扮演遊戲（MMORPG）《逆水寒》手遊（Justice Mobile）於6月30日公測，且在過去兩日位列中國手遊總收入第二名。該行認為，即使網易本年至今股價跑贏大市，但仍有吸引的上升空間，因集團有4款新遊戲來推動收入及利潤增長。

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另外支付渠道向網易自營渠道遷移，推動毛利率持續提升；《FWJ》手遊的收入提升及《蛋仔派對》（Eggy Party）的熱度持久；及2024年產品管線的可見度進一步提升。

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記者：鄭昊彤