【券商點睇】美國國慶長周末後飛往歐洲航班增加 料暑假成新秀麗關鍵催化劑

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美銀證券表示，美國經濟衰退的潛在影響，尤其是在高端領域尚不明顯，又指自7月4日美國國慶長周末後以及出境航班飛往歐洲增加，尤其是來自亞洲和美國的航班，對即將到來的暑假具信心，並相信這將成為新秀麗（01910）近期的關鍵催化劑。新秀麗周二（4日）收報22.6元，升幅0.9%。
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該行預料，新秀麗第二季銷售及調整後純利均按年升逾30%，而本地旅遊增長平穩、以及長途旅遊保持強勁；至於2023年，該行預料，其銷售將會全面回復至2019年水平，意味著按年升29%，同時將公司今年及明年每股盈測分別下調21%及18%，並將其目標價由29元上調至30元，維持其評級為「買入」。
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記者：鄭昊彤