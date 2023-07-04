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【Twitter轉會潮】Meta新平台「Threads」後日推出　明搶Twitter用戶

科技 14:55 2023/07/04

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在Twitter惹來爭議的同時，另一科技巨頭Meta自然不能錯失良機，推出全新應用程式，搶攻市場。據外媒報道指，Meta將於周四（6日）推出一款名為Threads的應用程式，用戶可在Threads上分享文字、圖像和影片。

【Twitter轉會潮】Twitter對手Bluesky流量創新高　歸功於Elon Musk新政策

【Twitter之亂】Twitter推新政策用戶紛紛出走　Tumblr或成最大贏家

綜合外媒報道，Threads的功能與Twitter類似，用戶可以文字發帖文，可以點贊、評論和分享。根據Apple App Store應用商店上的預覽顯示，Threads料於周四推出。Meta在App Store的描述提到，Threads將允許用戶聚集討論議題，同時粉絲們可追蹤喜愛的創作者、創作者則可建立起忠誠的粉絲群。

外媒TechCrunch認為，Threads原定推出時間是7月底，由於上周Twitter宣布將限制用戶看到的貼文數量後，引發許多用戶反彈並紛紛轉會，因此Meta決定在這個時機點推出。另值得一提的是，從Meta上傳到App Store的資料顯示，Threads除了手機版本外暫時將不會有iPad版，至於網頁版，則仍需待Meta確認。

【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app

責任編輯：曾曉汶

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