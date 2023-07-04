  • 29°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】國家醫保局新規或利好創新藥 生物醫藥股颷 百濟信達急升逾1成

股樓投資 15:14 2023/07/04

分享：

分享：

生物醫藥股今日全綫颷升，截至下午3時，百濟神州（06160）報119.1元，升10%；信達生物（01801）報33.35元，升11.1%；榮昌生物（09995）報40.65元，升19%；康諾亞（02162）報45.65元，升8.3%；翰森製藥（03692）報13.86元，升6.9%。

國家醫保局稱，根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，該局研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版徵求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

業內人士表示，新規則主要有三方面變動：1 納入常規目錄；2 本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和；3 續約擋位有所提升，超出市場預期，總體上利好創新藥。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
榮昌生物（09995） 醫藥股 百濟神州（06160） 信達生物（01801） 港股

上一篇文章

【比亞迪 1211】 比亞迪進軍日本九州 計劃2025年增至百間門店

下一篇文章

曾淵滄：私人地產商的高檔居屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【AAPL】蘋果成首間收盤市值達3兆美元公司　今年漲幅逾四成
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
【保你大】保險可作遺產安排工具　加上信託雙劍合壁
市建局觀塘第四及五區重建方案 總樓面面積擴至270萬平方呎
市建局觀塘第四及五區重建方案 總樓面面積擴至270萬平方呎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款