【港股追蹤】國家醫保局新規或利好創新藥 生物醫藥股颷 百濟信達急升逾1成

生物醫藥股今日全綫颷升，截至下午3時，百濟神州（06160）報119.1元，升10%；信達生物（01801）報33.35元，升11.1%；榮昌生物（09995）報40.65元，升19%；康諾亞（02162）報45.65元，升8.3%；翰森製藥（03692）報13.86元，升6.9%。

國家醫保局稱，根據《基本醫療保險用藥管理暫行辦法》等有關文件，結合2023年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄管理工作重點，該局研究起草了《談判藥品續約規則（2023年版徵求意見稿）》《非獨家藥品競價規則（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

業內人士表示，新規則主要有三方面變動：1 納入常規目錄；2 本輪談判降價會考慮此前降幅，比之前降價有所緩和；3 續約擋位有所提升，超出市場預期，總體上利好創新藥。

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記者：李兆明