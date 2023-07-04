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【本地零售股】 佐丹奴發盈喜 預計上半年多賺75%至106% 股價升近8% 見近4年高位

股樓投資 14:49 2023/07/04

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本地服裝零售股佐丹奴國際（00709）中午發盈喜，預計截至6月底止上半年將錄得股東應佔淨溢利介乎1.7億元至2億元，與去年同期的淨溢利9,700萬元相比，增長介乎75%至106%。午後股價隨即急升，最新報2.73元，升8.3%，為近4年高位。

【異動股】 歐舒丹全年少賺52% 大行齊削目標價 股價重挫逾15%【見下頁

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集團表示，盈利激增主要得益於銷售改善、毛利率提升以及經營費用的有效控制，當中三大主要市場，包括大中華、東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）地區，銷售和利潤都呈現增長趨勢。

集團將於8月初公布中期業績。

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記者：郭秀慧

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佐丹奴（00709） 港股 盈喜 異動股 銷售 零售

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