【券商點睇】滙證：今年次季業績強勁 上調中遠海控目標價至9元

滙證發表研究報告表示，中遠海控（01919）今年第二季稅前利潤按季增長66%，可能是由於運價穩定、運量增加和成本控制所致。該行將中遠海控今年的稅前息前利潤和利潤提高34%至94%，目標價由8.4元上調至9元，評級由「持有」調升至「買入」。

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滙證指，集團今年第二季稅前利潤為154億元人民幣，其強勁業績令該行感到驚訝，盈利改善或由於強勁的續簽合同率和穩定的現貨運費、以及穩定的貨量和持續的成本控制等因素推動。該行又指，隨着美國去庫存周期逐漸結束，成交量下降的速度正在逐漸放緩。美國全國零售聯合會預計，今年下半年貨量將按季改善，預計今年年第二季度集裝箱零售進口量按季增長11%，第三季度增長8%。

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此外，滙證將中遠海控今年利潤預測上調34%，主要下調包括燃油價格在內的運營支出預測，並小幅上調銷量和平均售價預測，而2024至2025年預測基本保持不變。

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