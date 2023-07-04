【科技戰】三星向美法院提訴訟　控告中國京東方侵權

▲ 韓中爭OLED市場主導，三星顯示（Samsung Display）向京東方（BOE）提出訴訟。

三星（Samsung）近日與中國糾紛不斷，繼五月三星前高管崔鎮石被指控為在中國建廠以竊取數據後，近日三星電子旗下的三星顯示（Samsung Display）向美國德州的聯邦法院提起訴訟，指控中國面板製造龍頭京東方科技集團（BOC）在製造iPhone12等多種電子裝置時，侵害了三星的5項OLED專利。

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路透社報道，三星顯示在提告中稱：「由於被告侵害『599專利』，三星顯示正遭受無法彌補的損害。」，並希望法院頒布禁令，停止進口和銷售受影響的顯示器。

市場研究公司Omdia表示，韓國向來作為芯片、顯示屏等產品的製造大國，三星顯示更是主導著OLED屏幕的市場。但去年京東方超越了韓國的LG Display，成為第二大面板廠商，可見韓國近年來面臨著中國日益增長的競爭威脅。

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去年12月，三星顯示向美國國際貿易委員會（USITC）提起訴訟，指控多家美國屏幕生產廠侵犯其專利，以中國生產的OLED屏幕取代三星的顯示屏，並將17間美國OLED批發商列為被告，USITC隨即開展調查。

責任編輯：王愷楹

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