【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB

▲ Microsoft宣布，擴充Edge Secure Network免費流量至5GB。

微軟（Microsoft）去年宣布，自家瀏覽器Edge內置由CDN服務供應商Cloudflare支援的VPN功能，以滿足使用者臨時在公共Wi-Fi場域上網的安全需求。近日Microsoft再表示，用家可免費使用的流量，由1GB升級至5GB。

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微軟表示，用家過往在使用Edge內建的「Edge Secure Network」VPN時，每月可享有1GB的免費流量，過了限額後就需要付費。而近日決定將擴充免費流量至5GB。微軟提醒，要使用Edge Secure Network用戶必須以微軟帳號登入Edge，而登入Edge後，也會啟動同步功能，瀏覽紀錄、我的最愛、設定、地址、密碼、擴充程式、開啟的分頁、收藏的網頁文章等，同步到所有已登入的Edge。

微軟強調，不會將資料分享給Cloudflare，只會儲存最少限度的資料，而且只保留一段時間。而Cloudflare僅會收集提供服務必要的診斷和支援資料，承諾在25小時後就會永久刪除資料。

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責任編輯：曾曉汶

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