【日本核廢水】IAEA報告指合乎安全標準 格羅西晤岸田文雄（第二版）

國際原子能機構（IAEA）將在周二（4日）向日本政府提交，關於福島核電站排放核廢水的調查報告。總幹事格羅西（Rafael Grossi）亦展開4天訪問日本行程，預計會與首相岸田文雄在內等多位日本官員會晤。

（第二版更新IAEA聲明）

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格羅西周二抵達後，首先已與日本外務大臣林芳正會面，展開連場與日本官員的會議。4日訪問行程中，格羅西亦會前往福島第一核電廠，參加當地IAEA辦公室開幕儀式。東京電力公司（簡稱東電）表示，IAEA工作小組將在核廢水排放開始前展開安全評估。

IAEA發出聲明指出，針對日本核廢水排放調查報告發現，日方計劃符合IAEA的安全標準。IAEA同時指出，日本排放的經處理的核廢水中含有微量及可忽視﹑對人類與環境有影響的放射性影響。

格羅西周二已向岸田文雄提交，關於核廢水排放的調查報告。日本政府將會根據IAEA的調查報告，評估後決定最終核廢水排放時間。日本政府有意，在夏天前後向大海排放核廢水。

格羅西會上表示，IAEA報告科學﹑精確及公正地評估日本的核廢水排放計劃，指結果已具備所有元素讓日本政府決定下階段行動。

岸田文雄則表示，作為國際社會負責任的領袖，不會容許排放計劃影響日本及全球民眾健康及危及環境。岸田強調會按照報告，持續以科學證據向日本及國際說明排放計劃。

IAEA在早前的初步報告中指出，與第3方實驗室均無發現，核廢水樣本中有額外而且數量明顯的放射性同位素。同時，IAEA認同東電採集樣本過程及分析辦法合理及合乎目的。

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不過，中國﹑俄羅斯及南韓等鄰近國家強烈反對日本排放核廢水入海，日本漁民亦憂慮舉動將影響當地漁業聲譽。

中國駐日本大使館表示，中方已就福島核污染水處置問題向日方反复表明嚴正立場。國際原子能機構（IAEA）的報告不足以成為日本排放核污染水的「通行證」，日方應本著負責任的態度撤銷排海錯誤決定。

周二（4日）記者會上，中國駐日本大使館就福島核污染水排海問題闡述中方立場。駐日大使吳江浩表示，福島核污染水排海事關各國民眾健康、全球海洋環境和國際公共利益，引起國際社會廣泛關切。

吳江浩說，IAEA是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，不是評估核污染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。日方限制機構工作組授權，不接受評估其他處置方案。機構報告證明不了日方排海的正當性與合法性，免除不了日方應承擔的道義責任和國際法義務。

吳江浩強調，日方應正視國內外正當合理關切，履行國際法義務，本著對科學、對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代負責的態度，撤銷排海錯誤決定，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。

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責任編輯：吳漢培