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【Yahoo搜尋】Yahoo據報計劃重新上市　CEO：公司盈利能力很強

新股IPO 13:23 2023/07/04

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【Yahoo搜尋】Yahoo據報計劃重新上市　CEO：公司盈利能力很強

Yahoo雅虎行政總裁Jim Lanzone接受外媒訪問時表示，目標是將公司再次推向IPO，他指雅虎在財務上已準備好，公司資產負債表很好，盈利能力很強。

雅虎於1996年4月首次成為上市公司，憑藉結合搜索和電郵，迅速成為世上最受歡迎網絡用戶網站之一，在2008年拒絕了微軟提出的470億美元的收購。通訊公司Verizon在2017年收購了雅虎，2021年9月將雅虎90%股權售給私募股權公司Apollo，交易價值為50億美元。

Jim Lanzone稱，雅虎一直作為人們在互聯網的數碼荒野中值得信賴的指南，而Verizon利用雅虎品牌來幫助推進其電信業務的目標，但這與支持其自身的目標不同，「這是為了他們的商業計劃而部署的，而不是為了我們的在獨立基礎上會有什麽」。

他又指，雅虎在不同的時間點上雖有過掙扎，但雅虎流量仍很大，「而且從產品上來說，我們還有最好的日子」，該公司將在其尚未建立業務的相關領域尋求併購機會。他亦稱，雅虎在搜索領域仍是前三名，但目前規模無法與Google和微軟（美：MSFT）Bing競爭，「希望我們能爭取回到那裏」，並指人工智能為每種產品帶來新機會。

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【裁員潮｜Yahoo】雅虎計畫裁員逾20%　涉1600個職位

編輯：胡學能

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