【芯片大戰】回應美國制裁　中國下月起收緊芯片材料出口

▲ 中國政府於昨日（3日）宣布將於8月1日起收緊兩款製造電腦芯片的關鍵材料鎵和鍺的出口政策。

就在美國於上周傳出將進一步限制向中國出口人工智能芯片的消息後，中國政府於昨日（3日）宣布將於下月起收緊兩款製造電腦芯片的關鍵材料鎵和鍺，國家將要獲特別許可才能購買，並需要說明出口的最終接收方和使用目的。

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中國海關總署及商務部在昨日（3日）發表的一則公告中表示，將於8月1日起對關於鎵、鍺相關物實施出口管控，在未經由商務部頒發許可證件的情況下不得出口。指出該政策是以「維護國家安全和利益」為目的。

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鎵是一種用於集成電路、LED、紅外探測器的關鍵半導體材料。而鍺則是用於製造光纖系統、電子裝置、電力設備等的重要半導體材料。據歐盟的報告稱，中國是目前這兩項關鍵材料的產業大國，佔據了總產量的80%。

據BBC報稱，美國已採取措施限制中國獲得可能用於軍事用途的技術，例如用於超級計算和人工智能的芯片，上周，擁有全球關鍵性芯片製造廠 ASML的荷蘭，亦宣布即將限制部分半導體製造設備的出口。另外，日本近日也有計畫限制23種半導體製造器材出口，但並未有指名是針對中國的政策。

責任編輯：王愷楹

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