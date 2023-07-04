【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期　澳元兌美元急速走低

▲ 【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期

澳洲央行維持利率不變，保持在4.1厘，符合市場預期，並處於在2012年以來高位。當局表示，暫停加息將提供一些時間來評估迄今為止利率上漲對經濟的影響和經濟前景。

在議息結果公布後，澳元兌美元急速走低，現跌約0.4%至0.6646；兌港元為5.2水平。

澳洲央行指，儘管通脹已經見頂，但仍然處於過高水平，且持續時間較長。通脹高企對個人和經濟運作造成困擾，委員會的首要任務是在合理的時間範圍內將通脹恢復到目標水平，同時又指澳洲經濟增長放緩，勞動力市場狀況有所緩解，但仍然非常緊張。

當局預計經濟仍將增長，通脹將回歸2至3%的目標範圍。至於進一步收緊政策取決於通脹和經濟的發展情況，並將密切關注工資增長加速、勞動力成本和企業定價行為。

鑑於此情況以及經濟前景的不確定性，本月決策委員會決定維持利率穩定。不過，澳洲央行不排除可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平。

相關文章：

【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲下周二加息0.25厘

【澳洲加息】澳洲再意外加息0.25厘 澳元短線走高

【大行看法】普徠仕：全球加息周期完結在即 市場憂慮轉向經濟增長 警剔信貸波動

編輯：姚卓然