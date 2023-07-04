  • 32°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期　澳元兌美元急速走低

股市 13:18 2023/07/04

分享：

分享：

【澳洲議息】澳洲央行維持利率4.1厘不變、符預期

澳洲央行維持利率不變，保持在4.1厘，符合市場預期，並處於在2012年以來高位。當局表示，暫停加息將提供一些時間來評估迄今為止利率上漲對經濟的影響和經濟前景。

在議息結果公布後，澳元兌美元急速走低，現跌約0.4%至0.6646；兌港元為5.2水平。

澳洲央行指，儘管通脹已經見頂，但仍然處於過高水平，且持續時間較長。通脹高企對個人和經濟運作造成困擾，委員會的首要任務是在合理的時間範圍內將通脹恢復到目標水平，同時又指澳洲經濟增長放緩，勞動力市場狀況有所緩解，但仍然非常緊張。

當局預計經濟仍將增長，通脹將回歸2至3%的目標範圍。至於進一步收緊政策取決於通脹和經濟的發展情況，並將密切關注工資增長加速、勞動力成本和企業定價行為。

鑑於此情況以及經濟前景的不確定性，本月決策委員會決定維持利率穩定。不過，澳洲央行不排除可能需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹在合理的時間內恢復到目標水平。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

相關文章：

【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲下周二加息0.25厘

【澳洲加息】澳洲再意外加息0.25厘　澳元短線走高

【大行看法】普徠仕：全球加息周期完結在即　市場憂慮轉向經濟增長　警剔信貸波動

編輯：姚卓然

外滙 議息 經濟 貨幣政策 澳元 澳洲 澳洲央行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Yahoo搜尋】Yahoo據報計劃重新上市　CEO：公司盈利能力很強

下一篇文章

【盈喜】佐丹奴發盈喜　料中期純利按年增最多1.1倍、股價升逾4%破頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store　股價升近5%
【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store　股價升近5%
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【港股市況】阿里騰訊向下、恒指午後曾轉跌　商湯挫9%　滙豐、網易、中石油破頂（不斷更新）
【港股市況】阿里騰訊向下、恒指午後曾轉跌　商湯挫9%　滙豐、網易、中石油破頂（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款