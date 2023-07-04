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日航聯手住友商事推租衫服務 冀助減碳排放

環球社會熱點 13:24 2023/07/04

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日本航空（Japan Airlines）聯同住友商事（Sumitomo Corp.）推出衣服租用服務，鼓勵旅客減少行李數量及重量，從而降低飛行的碳排放。

日媒：歐盟擬撤對日本食品進口限制 最快下月底公布 【下一頁】

住友商事周三（5日）將啟用「Any Wear, Anywhere」服務，用戶只需提前一個月輸入航班編號﹑逗留日期﹑季節及衣服大小等資訊預約，屆時相關衣物將會直接送至旅客下榻的酒店。

據悉收費界乎4,000至7,000日圓（約217至379港元），暫時只限定日本航空航班旅客。日航限定為期至2024年8月，如果服務反應理想，將擴大至寰宇一家（Oneworld）聯盟的航空公司。

東電擴大福島核電站參觀資格 預計7月後接受公眾申請 【下一頁】

據日本航空估算，來往東京與紐約的航班如減少1公斤行李重量，燃料消耗降低下便可減少0.75公斤的二氧化碳排放。

同時，住友商事亦希望藉新服務減少浪費衣物。租衣服務將動用企業旗下品牌超額庫存或曾使用衣服，並會與乾洗公司白洋舍（Hakuyosha）及Wefabrik出售庫存衣服。

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責任編輯：吳漢培

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