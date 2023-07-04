人行疑似重啟逆周期因子　人民幣回穩政策或已轉向

6月底人民銀行開始出手穩定人民幣中間價，過去數天人民幣中間價明顯強於模型預測，並向7.2水平靠穩，人民幣匯價亦開始走強，單向貶值預期收歛。上周五，人行亦召開貨幣政策委員會，表示將綜合施策及穩定預期，並堅決防範匯率大起大落風險。有關舉動，顯示人行的外匯政策或正在出現轉向，事實上，人民幣一跌如注後，匯率已邁向去年疫情封控期間的低位，一旦跌穿被視為重要關口的7.3水平，人民幣貶值預期或會一發不可收拾。

回顧過往經驗，人行通常會出手維持人民幣中間價穩定幾個星期，筆者估計人行或為中國當局，在月底中央政治局會議後，推出較大規模刺激政策爭取時間。最近，中國採購經理指數亦出現改善，加上投資者開始消化人行減息的政策，在人行中間價逆周期因子護航下，人民幣匯價將可能在現水平找到重要支持，短期內跌破7.3水平的風險正在消退。

責任編輯︰梁浩碩