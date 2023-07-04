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【互聯互通】余偉文：金管局將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

宏觀解讀 12:29 2023/07/04

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金管局總裁余偉文在債券通周年論壇上致辭表示，金管局就債券通下一階段工作將包括豐富北向通投資者的風險管理的工具箱。他指去年因中美利率倒掛，疫情等因素影響，市場出現一定波動，投資者對風險管理工具需求更為突出，目前北向通投資約4成集中在5年或以上的期限債券，缺乏有效途徑對沖相關利率風險，對國債期貨有非常大的需求，局方將會與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨，為北向通提供重要配套，吸引更多中長期機構投資者參與內地債市。

他續指，未來會研究推出更多債券市場常見的盤活存量，提供流動性安排，也會優化南向通的運作安排，金管局將會擴大做市商的範圍，以進一步提高二級市場的流動性，為投資者提供更多元化的選擇，增加香港債市的吸引力，亦會繼續全面推進債務工具中央結算系統（CMU）的升級擴容，推動它成為亞洲主要的國際中央證券存管機構（ICSD）。

余偉文又稱，債券通南向通平穩起步穩健發展，為香港債市帶來發展機遇，香港已成為領先的亞洲綠色金融中心，去年安排面向國際發行的綠債及銀行的綠色貸款達創紀錄達805億美元，按年升4成以上，當中有超過8成的綠債由內地機構所發行。

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編輯：胡學能

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