▲ 【航空恢復】IATA：上調香港客運量預測 料香港航空業2024年底前完全復甦

國際航空運輸協會 （IATA）上調了香港的客運量預測，預計到2024年底將恢復至危機前的水平。這一修正使香港的復甦與亞太地區復甦更快的預期一致。同時，該會又對香港政府為緩解香港航空業勞動力緊缺所做的努力表示歡迎。

IATA總幹事Willie Walsh表示，香港的形勢看起來一片光明。中國比預期更早的重新開放為客運復甦提供了急需的推動力。到2024年底，預計香港的客運量將恢復至危機前的水平。

另外，對於香港政府推出了一項勞工輸入計劃，旨在增加6,300名來自中國內地的機場勞動力。Walsh表示，香港政府正在為此做好準備，採取措施確保提供支持復甦所需的工作人員，實在令人鼓舞。

他又指，過去三年對航空業來說是毀滅性的。當我們展望復甦並為未來增長做好準備時，整個香港航空界，包括航空公司、機場、監管機構和政府，必須共同努力應對挑戰，並做好充分準備，抓住未來的機遇。

國際航空運輸協會和香港機場管理局 （AAHK） 將於 今年8月2日至3日合作舉辦香港航空日。

相關文章：

【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎 新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

【航空恢復】IATA調高2023年航空業盈利預測逾一倍 從每名乘客僅賺...

【國泰293】國泰航空周三起恢復香港站市區預辦登機 上午6時至下午3時服務

編輯：姚卓然