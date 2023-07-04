  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空恢復】IATA：上調香港客運量預測　料香港航空業2024年底前完全復甦

Hot Talk 12:24 2023/07/04

分享：

分享：

【航空恢復】IATA：上調香港客運量預測　料香港航空業2024年底前完全復甦

國際航空運輸協會 （IATA）上調了香港的客運量預測，預計到2024年底將恢復至危機前的水平。這一修正使香港的復甦與亞太地區復甦更快的預期一致。同時，該會又對香港政府為緩解香港航空業勞動力緊缺所做的努力表示歡迎。

IATA總幹事Willie Walsh表示，香港的形勢看起來一片光明。中國比預期更早的重新開放為客運復甦提供了急需的推動力。到2024年底，預計香港的客運量將恢復至危機前的水平。

另外，對於香港政府推出了一項勞工輸入計劃，旨在增加6,300名來自中國內地的機場勞動力。Walsh表示，香港政府正在為此做好準備，採取措施確保提供支持復甦所需的工作人員，實在令人鼓舞。

他又指，過去三年對航空業來說是毀滅性的。當我們展望復甦並為未來增長做好準備時，整個香港航空界，包括航空公司、機場、監管機構和政府，必須共同努力應對挑戰，並做好充分準備，抓住未來的機遇。

國際航空運輸協會和香港機場管理局 （AAHK） 將於 今年8月2日至3日合作舉辦香港航空日。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

相關文章：

【航空奧斯卡】國泰航空重返Skytrax十大航空兼奪一獎　新加坡航空成最佳航空公司（第二版）

【航空恢復】IATA調高2023年航空業盈利預測逾一倍　從每名乘客僅賺...

【國泰293】國泰航空周三起恢復香港站市區預辦登機　上午6時至下午3時服務

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
港股 就業 客運量 航空業 機場 運輸 香港 航空 機場管理局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【互聯互通】余偉文：金管局將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

下一篇文章

【金融超市】AGBA旗下環一與滙豐保險合作　分銷滙萃保障相連保險計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指午後初段升近100點　商湯跌8%　滙豐、網易、中石油破頂（不斷更新）
【港股市況】恒指午後初段升近100點　商湯跌8%　滙豐、網易、中石油破頂（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store　股價升近5%
【國產ChatGPT】百度「文心一言」突上架內地App store　股價升近5%
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款