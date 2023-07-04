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【券商點睇】經營利潤率料逐步改善 維他奶至暗時刻已過

股樓投資 12:07 2023/07/04

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國泰君安指出，維他奶（00345）管理層應更加進取地拓展內地市場，2023年度內地業務重回增長和盈利，顯示公司已從疫情管控及公關危機等不利條件中逐步復常。下一階段，推動市場份額增長將成為工作重點，尤其在內地市場。除華南、華中、華東外，公司或重啟新興市場如華北、西部的綫下運營擴張。同時，綫上銷售而言，公司應在穩定價盤的基礎上進一步發力。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

另一方面，正面因素包括銷售規模增長、產品綫的進一步提價、包裝材料價格和物流成本下降，而負面因素則包括部分原材料價格和銷售分銷費用的上升。該行認為，公司應繼續施行其既有的成本控制方針，並關注廣告、營銷投入的費效比，預測公司2024至2026年度經營利潤率將分別按年改善2.4、1.8和1.7個百分點至4%、5.8%及7.5%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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國泰君安維持維他奶目標價13.2元，盡管或仍面臨消費情緒疲軟、市場競爭加劇和成本壓力加劇等挑戰，但管理層對維他奶的長遠發展前景更有信心。目前，悲觀情緒一定程度上已在股價得到反映，最新目標價相當於2025至2026年度預測市盈率50.2倍和35倍，投資評級上調至「收集」。

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責任編輯：林衛

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維他奶國際（00345） 目標價 收集 港股 中國

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