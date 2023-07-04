賈偉德望英國會議員年薪翻倍 逾170萬吸人才從政

英國前衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，希望把國會議員的年薪翻倍，增至17.2萬英鎊（約170.9萬港元），吸引更多有才能人士加入政壇。

奧克尼群島擬脫英 或成挪威自治領地 【下一頁】

曾在投資銀行工作的賈偉德表示，寧願把國會議員人數減半，然後將年薪由8.6萬英鎊（約85.5萬港元）增至17.2萬英鎊，並聲稱「低薪」是不少人才對公職望而卻步的原因。

賈偉德亦承認，國會議員薪酬已經十分豐厚，但強調職責與薪資應該成正比。英國媒體指出，國會議員的人工超過全國平均水平一倍。

賈偉德認為，如醫生﹑校長或資深護士等人士從政，意味他們的生活水平將會大幅降，目前議員的薪酬水平無法吸引他們轉換跑道，使政府內無法有更多不同專業人士，暗指現時政府內現時不少官員不符合職位要求。

英國殯葬商今年推出水葬服務 減少碳足印更環保 【下一頁】

賈偉德指現時薪資水平下，只有非常富裕且不在乎薪金水平人士或原來收入水平較低者願意投身政壇，或未能滿足國會所需的技能。

同時，賈偉德指外界期望公職人員不是為錢投入政壇，但聲稱政府內部質素亦因薪資問題而開始面臨困境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培