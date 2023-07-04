【A股點睇】券商披露7月板塊策略 「中特估」續在射程範圍？

據內地報道，6月A股各行業板塊之間分化明顯，大消費領域的家用電器和通信類股份的表現最突出，均實現了10%以上漲幅；此外，汽車、機械設備、電力設備等板塊漲幅居前。對於7月的投資配置，綜合券商的部署可找出三大方向，包括當紅的人工智能概念、「中特估」，還有性價比高的復甦主題。

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浙商證券建議重點關注資訊科技（TMT）和「中特估」。該行指，TMT而言，人工智能從前期的預期驅動轉為現階段的基本面驅動，以算力、大模型、數據為代表的基礎設施環節率先爆發，隨着財報季開啟，關注部分領域的「戴維斯雙擊」行情，重視上游環節龍頭。

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華安證券亦指出，「中特估」建議重點關注能源保供及糧食安全、科技創新型央國企、建築裝飾央國企三大方向。此外，伴隨增長的內生修復和經濟波動趨穩，食品飲料、醫藥生物等方向有望回歸。光大證券認為，部分行業確實面臨業績預期改善但股價低迷的情形，其中與復甦相關的板塊值得關注，如食品飲料、醫藥、家電等行業。

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責任編輯：林衛