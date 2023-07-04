【數據點睇】中國銀行研究院發表報告 中國全年GDP增長預測5.4%

中國銀行研究院日前發布《中國經濟金融展望報告》，預計下半年全球經濟增速放緩壓力增大，中國出口增長面臨壓力。報告又指，國內經濟恢復仍將更多依賴內需。在促消費政策、服務消費加快釋放的帶動下，消費有望保持溫和修復，基建投資將繼續較快增長，預計第三季GDP增長4.9%左右，全年增長5.4%左右。

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該報告從消費、投資和出口三方面分析下半年經濟形勢，預計隨着經濟持續修復，以及宏觀政策進一步發力，消費有望延續復甦態勢。但考慮到疫情「疤痕效應」依然存在，居民消費能力和消費意願的回升仍需時間。預計消費修復的節奏將會是溫和的、漸進的。

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金融方面，預計中國金融市場有望維持穩健運行。從經濟基本面看，經濟持續恢復、市場信心回升等都將成為市場利好因素。從政策面看，鑑於復甦基礎尚不牢固，預計人民銀行將靈活使用公開市場操作、各類借貸便利工具確保流動性合理充裕，維持穩健略寬的流動性環境。展望下半年，資金供給將保持穩定充足，融資環境有望維持穩中偏寬。

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責任編輯：林衛