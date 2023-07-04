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【金融超市】AGBA旗下環一與滙豐保險合作　分銷滙萃保障相連保險計劃

股市 12:03 2023/07/04

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一站式金融超市匯邦集團控股有限公司（AGBA集團）（美：AGBA）宣布，集團旗下的一站式金融業務及產品平台環一財富管理（OnePlatform環一）與滙豐保險達成合作協議，滙豐保險授權OnePlatform環一分銷其全港首隻保障型投資相連壽險產品「滙萃保障相連保險計劃」。

AGBA集團總裁吳榮輝表示，集團今次與滙豐保險戰略合作，進一步豐富了集團的產品分銷平台，期待在未來進一步加強與滙豐保險的合作關係。

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華表示，一直致力擴展服務客戶的渠道，包括透過與獨立財務顧問合作，今次能與AGBA合作，相信客戶可透過AGBA的財務顧問服務，更加了解滙豐保險的旗艦產品。

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【滙豐HSBC】保監局公布首季保險業統計數據　滙豐保險：首季新造業務保費逾100億元

編輯：胡學能

港股 美股 保險公司 金融 財富及資產管理 滙豐控股（00005）
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