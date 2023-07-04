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【Twitter轉會潮】Twitter對手Bluesky流量創新高　歸功於Elon Musk新政策

科技 12:11 2023/07/04

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被譽為「去中心化版 Twitter」的Bluesky，流量更是創新高，而且過多新用戶湧入，導致Bluesky一度暫停用戶加入等候清單。

Twitter行政總裁Elon Musk週末宣布Twitter的新臨時政策，限制用戶能看到的推文則數，引發用戶不滿，紛紛湧到不同的社交平台註冊帳戶，其中被譽為「去中心化版 Twitter」的Bluesky，流量更是創新高，而且過多新用戶湧入，導致Bluesky一度暫停用戶加入等候清單。

【Twitter之亂】Twitter推新政策用戶紛紛出走　Tumblr或成最大贏家

【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app

Bluesky是一個在功能及外觀都與Twitter十分相似的去中心化社交網路，透過基於ADX/AT協定，利用分散式的架構，使用者可自由在各個社群站點遷移，並且將資料控制權、內容審查權還給使用者。而Bluesky目前也只限有邀請碼的人註冊，有興趣的用戶必須在官網上加入等候清單，以便獲得派發的邀請碼。

而在Elon Musk宣布限制用戶每日瀏覽數量後，大量用家湧入Bluesky，令Bluesky速度下降，用家需要等待一段較長的時間來載入貼文。為了應對情況，Bluesky曾一度公告暫停Bluesky的新用戶註冊。不過Bluesky在當地時間7月3日約下午5時30分宣布重啟註冊。

除了Bluesky，另一個去中心化社交網路Mastodon，也在一天之內出現2.6萬名新用戶，可見Elon Musk提出的新政策，令大量用戶紛紛轉會。

【馬斯克走數？】傳Twitter拒付Google Cloud賬單　或影響自動審核系統

責任編輯：曾曉汶

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