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【石Sir午市閒談】今日推介中國有色礦業、建滔積層板、廣汽集團

股市 12:30 2023/07/04

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恒生指數中午收報19412點，升106點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國有色礦業 （01258） 、建滔積層板 （01888） 、廣汽集團 （02238） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3561952

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介中國有色礦業、建滔積層板、廣汽集團

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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