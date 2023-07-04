  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大

宏觀解讀 11:34 2023/07/04

分享：

分享：

【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力　下半年重回升值通道概率大

內媒《證券日報》引述分析師觀點指，人民幣匯率短期或仍受壓，但下半年重回升值通道為大概率事件。報道引述中信證券宏觀經濟首席分析師程強在研報中分析指，預計短期人民幣匯率還有貶值壓力，但是去年7.37的低位是較強阻力位，經濟偏弱和政策溫和托底已經反映在匯率中，沒有重大超預期事件應不會輕易突破。

人民幣截至今早11時28分報7.2463人民幣兌一美元，升值0.03%。自上周中傳出國有銀行第三次出手穩定市場以來，人民幣匯價跌勢喘定，而輕微走強。

《證券日報》報道亦引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟認為，發達經濟體的加息周期可能給其自身帶來愈來愈大的壓力，並給人民幣匯率在未來一段時間的升值帶來支持。美國銀行金融市場風險等情況都有可能給聯儲局加息周期帶來一定不確定性，也可能給未來人民幣匯率回升帶來一定支持。

報道引述招商宏觀張靜靜團隊在其研報中分析稱，截至今年5月份，人民幣實際有效匯率重回2014年8月份水平，而2014年至2022年是美元升值周期，人民幣匯率穿越了整個美元升值周期仍保持了相對穩定。進而，一旦美元進入貶值周期，人民幣匯率相對美元升值就是大概率。

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股、美股下半年點走？ 蘋果市值破3兆美元後部署

相關文章：

【人民幣匯價】國有銀行據報再入市捍衛匯率　避免人民幣兌美元過快跌破7.25關口

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
外滙 中國市場 貨幣政策 加息 人民幣 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【異動｜生科股】復宏漢霖曾升三成　發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元、另終止A股科創板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄　減價推動銷量見成效、股價升逾7%
【TSLA】Tesla第二季交付46.6萬輛超預期兼創紀錄　減價推動銷量見成效、股價升逾7%
【芯片大戰】富瑞：中國半導體股可成荷蘭光刻機限制下的贏家　上海復旦曾升8.5%
【芯片大戰】富瑞：中國半導體股可成荷蘭光刻機限制下的贏家　上海復旦曾升8.5%
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【美股期貨】美國獨立日假期美股周二休市　道指期貨微升11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點　小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【馬雲行蹤】阿里巴巴馬雲2億美元遊艇駛入希臘　過去兩星期仲去埋呢個國家？
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價　上周才降評級至「中性」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款