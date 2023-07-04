▲ 【人民幣匯價】內媒引分析：短期人民幣匯率還有貶值壓力 下半年重回升值通道概率大

內媒《證券日報》引述分析師觀點指，人民幣匯率短期或仍受壓，但下半年重回升值通道為大概率事件。報道引述中信證券宏觀經濟首席分析師程強在研報中分析指，預計短期人民幣匯率還有貶值壓力，但是去年7.37的低位是較強阻力位，經濟偏弱和政策溫和托底已經反映在匯率中，沒有重大超預期事件應不會輕易突破。

人民幣截至今早11時28分報7.2463人民幣兌一美元，升值0.03%。自上周中傳出國有銀行第三次出手穩定市場以來，人民幣匯價跌勢喘定，而輕微走強。

《證券日報》報道亦引述仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟認為，發達經濟體的加息周期可能給其自身帶來愈來愈大的壓力，並給人民幣匯率在未來一段時間的升值帶來支持。美國銀行金融市場風險等情況都有可能給聯儲局加息周期帶來一定不確定性，也可能給未來人民幣匯率回升帶來一定支持。

報道引述招商宏觀張靜靜團隊在其研報中分析稱，截至今年5月份，人民幣實際有效匯率重回2014年8月份水平，而2014年至2022年是美元升值周期，人民幣匯率穿越了整個美元升值周期仍保持了相對穩定。進而，一旦美元進入貶值周期，人民幣匯率相對美元升值就是大概率。

相關文章：

【人民幣匯價】國有銀行據報再入市捍衛匯率 避免人民幣兌美元過快跌破7.25關口

編輯：胡學能