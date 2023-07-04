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​​​​​​​【美股焦點】Meta Quest VR裝置據報打入中國市場遇阻　原因竟是朱克伯格3年前的一句說話......

股市 11:31 2023/07/04

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​​​​​​​【美股焦點】Meta VR裝置Meta Quest據報打入中國市場遇阻

Facebook母Meta（美：META）VR裝置「Meta Quest」打入中國市場遇阻。據外電報道，Meta正在與騰訊 （00700） 洽談，務求將「Meta Quest」推向中國新市場，但潛在合作夥伴擔心企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）過去對中國的批評可能為合作帶來挑戰。

騰訊XR據報計劃引進Meta Quest 2 惟未確定上市時間、請看【下一頁

Meta試圖通過推動在中國銷售設備而重啟在華業務。據一位知情人士透露，朱克伯格2021年底在一次視頻電話會議中，曾向Meta公司旗下產品相關工作人員提出問題：

如果蘋果（美：AAPL）可以在中國賣iPhone，Tesla（美：TSLA）可以賣汽車，為甚麼Meta不能在中國市場銷售其產品？

今年2月，有傳騰訊洽談在中國獨家銷售Meta的Quest 2 VR頭戴裝置。據知情人士透露，去年Meta公司與幾家中國科技企業進行了洽談，包括騰訊、聯想 （00992） 、部份手機製造商，並與騰訊洽談取得了進展，包括獨家代理即將推出的Quest 3。如果合作成功，可能對雙方都有利。

可是，知情人士卻表示，這合作卻面臨挑戰，一定程度上因為中國高管們擔心朱克伯格被視作「對華不友好」。報道提到，近年來，朱克伯格不僅攻擊「中國竊取技術」，還把矛頭對準短視頻平台TikTok母公司字節跳動。知情人士表示，這些言論加劇了對朱克伯格的負面看法。

早在2020年，朱克伯格與Apple、Amazon 及Alphabet的行政總裁出席關於反壟斷問題的美國聽證會，當時朱克伯格表示，「中國竊取美國公司科技是眾所周知」，而又在2019時又批評抖音海外版TikTok，斥責其是代表中國言論審查制度，而Facebook捍衛基本美國自由價值。

知情人士又稱，與Meta談判的潛在合作夥伴亦在內部討論有關Meta在內地營運以及VR內容或會被限制的擔憂，同時，對於內地用戶數據處理等營運問題。當中有傳去年年底，騰訊內部曾討論是否與Meta合作展開激烈辯論，最終主席馬化騰決定先進行談判後再作決定。

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

騰訊 科技產品 科技戰 Meta 美股 朱克伯格 Tesla VR 中國市場
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