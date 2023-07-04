【AI爭議】逾百歐洲企業聯署　反對歐盟AI監管草案

▲ 過百間歐洲企業簽署公開信，稱AI Act或危及歐洲的競爭力與技術主權，限制AI技術的發展。

歐洲議會（European Parliament）日前針對人工智能（AI）的監管問題，推出《AI Act》草案，並在上月中正式通過，以確保於歐洲開發及使用的AI，可完全符合歐盟的權利與價值觀。不過在草案通過後，過百間歐洲企業就簽署公開信，反對相關草案，並稱AI Act或危及歐洲的競爭力與技術主權，限制AI技術的發展。

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該連署公開信指出，雖然AI有必要進行監管，但歐盟所提出的方案過於嚴苛，相關技術審核時間過長，至審核完畢商用落地可能已經過時，嚴重限制了產業發展。同時，他們也認為這樣的監督方式，或會導致創新公司將活動轉移至國外，也會讓投資者撤回對歐洲基礎模型與AI開發的資金，而讓歐洲出現嚴重的生產力差距。

是次簽署公開信包括：德國電子與電機產品企業西門子、法國飛機製造商Airbus、遊戲開發者Ubisoft、德國銀行，以及十多間創投企業。他們建議，歐盟可選擇提供一系列要求公司遵守的原則，並組建專門的監管機構，在相關模型技術發布後再進行調查，以靈活適應快速發展的技術市場。

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責任編輯：曾曉汶

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