巴黎不擔心法國示威潮 24年奧運籌備未受影響

法國全境近日爆發連串暴力示威，造成各地嚴重被破壞。首都巴黎明年將舉辦奧運，但市政府官員表明，不擔心近來的示威行動會影響2024年的奧運籌備工作。

【法國示威】馬克龍押後歷史性訪德 非裔死者親屬批暴力 【下一頁】

巴黎副市長Emmanuel Gregoire十分關注近期的大型示威，惟強調24年奧運準備示會受影響。他指離奧運開幕尚有一年，不會因最近的示威打亂籌備計劃。

市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）周一（3日）出席公布聖火路線活動時表明，聖火為現正處於值得憂慮狀態的法國帶來希望。她希望奧運亦會帶來歡樂及激情。

法國非裔司機遭警射殺 死者外祖母促示威者停止騷亂 【下一頁】

體育部長Amelie Oudea-Castera 周日表示，已採取措施保障與明年巴黎有關的奧運體育基建安全。她以2012年倫敦奧運為例，指當地2011年亦曾出現類似狀況，最終仍順行完成賽事，惟強調近來的示威有損法國的國家形象。

巴黎去年主辦歐聯決賽時發生人群管理不當，其舉辦大型體育賽事能力備受質疑。而且巴黎奧運主場館法蘭西體育場（Stade de France）身處示威最激烈的巴黎市郊地區，因此受到波及。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培