▲ 【中國經濟】大型內銀據報向地方政府融資平台提供超長期貸款 以緩解信用緊縮狀況

早前有報道指，中國開始摸底地方政府隱藏債務，以著手應對地方政府財政壓力和政府融資平台違約風險問題。最新據《彭博》引述知情人士透露，中國大型國有銀行正向地方政府融資平台（LGFV）提供超長期貸款，並暫免支付利息，此舉或可避免出現信用緊縮。

知情人士表示，近幾個月來，工行 （01398） 和建行 （00939） 等銀行已開始向符合要求的地方政府融資平台新增25年期的貸款，現行大多數企業貸款為10年期。再者，知情人士指，部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之後累計，但無法立即確定對地方政府融資平台這種較長期貸款的總規模。

地方債務高達23萬億美元

據高盛估計，包括政府官方借貸以及地方政府融資平台和政策性銀行持有的債務在內，總額約為23萬億美元（折合約166.6萬億元人民幣或180萬億港元）。而按國際貨幣基金組織 （IMF） 在2月估計，截至2022年底，全國範圍內的LGFV隱性債務達到66萬億元人民幣，高於2019年的40萬億元人民幣。金額大幅飆升突顯地方政府在疫情期間加大賬外借貸和支出的情況。



故此，市場也愈來愈關注規模達9萬億美元的LGFV債務市場。儘管目前沒有一家城投的公開債務出現違約，但最近出現在最後一刻才償付的一些案例，令外界重新質疑該行業的償債能力。去年年底，貴州省一家LGFV宣布與銀行達成協議，將約23億美元的貸款展期20年。此外，該城投前10年僅付息不還本，後10年分期還本。

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編輯：姚卓然