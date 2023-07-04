▲ 【互聯互通】債券通日均交易量增至389億人民幣 陳茂波：債券通已成境外投資者配置內地債主要渠道

中國外匯交易中心總裁、債券通有限公司董事長張漪表示，今年是債券通6周年，6年以來發展不負眾望，2017年債券通日均交易由22億元（人民幣．下

同），提升至今年的389億元。

張漪在債券通周年論壇上指出，2017年債券中70%以上的交易均是3年以下的債券，而今年3年以上的中長期債券交易佔到50%以上；2017年參與債券通的境外機構只有178家，今年已超過800家；2017年債券通只開通二級市場交易，而今年一級市場的外匯交易服務也有序開展；衍生品交易的互換通也已上線。

互換通上線以來成交額逾1200億

張漪稱，6年間債券從業務或有波動，但向上發展的勢頭有目共睹，債券通成為中國金融市場對外開放的標桿性業務，尤其是今年推出的互換通充分借鑑了債券通的最少成本、市場最大連通的成功經驗，通過境內外交易和清算基礎設施的高效對接，為國際投資者提供精準有效的人民幣利率風險的對沖工具，互換通上線以來成交額已經超過1200億元。

債券通5月交易額升至逾9700億人民幣

財政司司長陳茂波亦出席債券通周年論壇，他致辭表示，經過6年發展，債券通已成為境外投資者配置內地債券的主要渠道，境外機構通過債券通持有內地債券的總規模逾3.1萬億元，債券通交易額從2017年開通首月錄得310億元，而今年5月份上述交易額已升至逾9700億元，升幅達30倍，而北向通的成交量佔境外投資者在內地銀行債券市場間整體成交量的70%。

陳茂波續指，這些數字反映了內地債市的不斷發展，以及國際投資者對這些投資機會的興趣，也顯示了香港連接內地和國際債券市場和投資者所扮演的獨特角色，展望未來，香港會持續增強與內地資本市場的接連及互動，進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際風險管理中心的地位，積極貢獻國家發展。

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編輯：胡學能