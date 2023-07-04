煤氣公司及香港工程界別學會赴日取經  考察氫能供應鏈及應用

煤氣公司、香港能源學會(分會)、香港工程師學會(燃氣及能源分部)及燃氣專業學會遠東區分會，聯同環境及生態局及機電工程署代表，今年4月中赴日本考察氫能供應鏈及應用。日本應用氫能已有五十年歷史，考察團參觀當地的加氫站、燃料電池、液態氫接收站、氫能巴士等各種氫能應用，並與當地有關專業人士交換意見，為促進氫能科技於本港應用作準備。



液態儲氫供氫系統



日本自1973年始已開展氫能的生產、儲存、運輸和應用進行研究，目前已形成了完整的氫能產業鏈體系。這次考察團參觀了日本神戶川崎重工業的液態氫接收站，以及專門停泊運氫船的碼頭。川崎重工業利用負253°C的極低溫度，把氫壓縮成液態，其體積只有氣態的八百分之一，以便於從澳洲進口液態氫。

▲ 考察團參觀川崎重工神戶港口液態氫接收站。

完善的氫能交通政策



全球氫能汽車現正加速發展，截至2022年年底，日本氫燃料電池汽車達8,150輛。為更深入了解日本加氫站的運作和氫能交通政策，考察團到訪了日本最具規模的液氫製造商岩谷產業株式會社。2014年，岩谷建設了全日本第一間加氫站，至今全日本的167個加氫站中，超過三成都屬於岩谷。岩谷產業指出，為令氫能汽車更加普及，日本政府推出車價及燃料費用補貼，日本的加氫站氫價大約每公斤港幣70至90元，比汽油有競爭力。目前日本已有氫能巴士投入服務，考察團試乘了氫能巴士，由於氫氣與氧氣在燃料電池中反應產生電流，只會排出水，因此行駛中的巴士沒有噪音及污染物，提高市民的生活質素。

對於不少地方法規未容許氫能車使用隧道，因而約制了氫能車普及程度，岩谷產業表示，日本就氫能汽車的安全訂立嚴謹指引，增加氫能車安全，因而容許「氫車」駛經隧道。至於加氫站設計，由日本經濟產業省資源能源局，根據《高壓氣體安全法》統一管轄，在大阪府共有九個加氫站。在嚴謹安全規管下，即使在繁忙市區中也可設置流動式加氫站。

▲ 考察團參觀大阪市區加氫站。

▲ 環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士(右)及機電工程署助理署長周厚強先生 (左)考察大阪市區加氫站。

▲ 煤氣公司總經理-工商市務及營業、香港能源學會(分會)副主席鄭曉光先生(左一)、機電工程署助理署長周厚強先生(左二)、環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士(右二)及香港工程師學會前會長源栢樑博士(右一)在姬路市體驗乘搭氫能巴士。

日本的氫能發電和應用



考察團亦參觀了位於神戶港，由川崎重工業於2017年興建的全球首個氫能發電設施，發電機組可氫氣和天然氣混合氣體發電，也可單靠氫氣發電，其產生電力足以供應鄰近四個大型設施使用，包括醫院、運動中心、神戶國際展覽會議中心及神戶污水處理廠。

▲ 考察團參觀三菱重工業高砂氫氣示範園區。

松下位於日本滋賀縣的燃料電池工廠，則展開了氫燃料電池、太陽能光伏和蓄電池的組合發電，實現工廠百分百使用可再生能源，他們並通過自主研發的控制系統，在不同供能方式進行調節，以達到最理想的能源使用效率。

▲ 參觀松下位於日本滋賀縣的燃料電池工廠。

交流港日氫能發展進程



考察團與日本相關專業人士進行交流，了解日本政府的支援計劃及當地的法律政策，悖分享日本在發展氫能產業所遇到的機遇與挑戰。考察團則分享了香港氫能發展的最新狀況。其中，煤氣公司致力發展氫能供應，並已成功設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統，透過從煤氣管道網絡中提取氫氣成份，為本港用戶提供安全、便捷的供氫方案。與會各團員期望透過加強港日兩地氫能行業聯繫，加快推動本港氫能應用。

▲ 煤氣公司總經理-工商市務及營業、香港能源學會(分會)副主席鄭曉光先生與日本相關專業人士分享香港氫能最新發展。

(特約)