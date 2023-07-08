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【再工業化】玩具廠「新型工業化」　生產力增20%

10:00 2023/07/08

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配合傳感器和實時儀表板，就能自動採集工廠各機械的營運數據，大幅減少人手的重複性記錄工作；生產部主管也能從實時分析中，找出生產瓶頸環節，改善營運效率。（生產力局）

傳統工廠的生產流程，會涉及大量人手參與，且每個工序都是流水作業方式進行。但隨著技術革新，愈來愈多廠商開始推行「新型工業化」，包括利用工業物聯網（IIOT）等科技幫助節省成本，提升營運效率，玩具廠商成興塑膠製品就是例子。

工廠的端對端商業營運流程，包括產品設計、原材料採購、製造、包裝、分銷、市場推廣及客戶服務等，由於涉及不同部門及外部機構參與，所以各方的溝通和協調能力，是直接影響工廠的營運效率；同時流水作業也有缺點，就是當其中一個工序發生問題時，或會導致整條生產線停頓。

【AI應用】酒店引入AI機械人　降餐廳服務員負擔

為提升每個流程的透明度、降低意外發生的風險，讓每個單位都能實時了解各個工序的情況，成興塑膠製品近年逐步在廠房引入不同科技，例如在不同機械器材安裝傳感器（Sensor）和引入IOT系統，通過實時儀表板（Real Time Dashboard）顯示各機器的運行狀態，讓員工即時了解每項生產環節的狀況。

實時儀表板   增營運數據透明度

該公司行政總裁胡力恒表示，工廠的營運數據都是高透明度展示，例如當有主管發現某製作階段的不良品數量特別多時，就能從數據中發現哪個過程出現問題，並即時通知相關部門跟進了解；這比起以往已製作好一大批產品後方發現問題，然後才開始尋找問題的根源，現時則能節省更多時間和成本，及減少製造垃圾。

除監測產品質量外，員工也可透過實時儀表板，清楚了解每項產品的產量和訂單的製作進度，例如市場部主管可藉數據跟進訂單狀況，更準確預算完成時間及安排送貨等。他表示，這種靈活的智能化管理模式，能為產品分銷和售後客服等過程，帶來更積極的成效，有助提升企業的品牌形象。

【AI機械人】勞動力成本過高　僅54%美餐廳能高薪留人才

此外，胡力恒又為工廠引入「手眼協調機械人」（Hand-eye Coordination Robot），提升產品的製造效率，節省人手勞動力，減工人受傷的風險。該機械人能精確識別和操控不同零件，更有效地執行任務及減少錯誤，提高生產力和改善產品質量；當中採用的技術，包括用於檢測和識別物體的電腦視覺（Computer Vision），及通過機械學習（ML）訓練機械人更準確地完成特定工作。

他指出，自引入以上科技後，該公司的營運效益得到很大的改善，例如生產力和商業收入，就分別上升20%及10%；同時勞動力成本及存貨成本，也分別下降了15%及20%。

擬結合元宇宙   3D打印玩具

除了是一名「廠佬」外，胡力恒也是香港三維打印協會（FITMI）的會長，他提到「3D打印」能製作傳統方法無法實現的複雜設計，且能更快地生產出玩具的原型，減少創建新設計所需的時間和成本；也能根據客戶的特定或個性化要求，直接製造產品，因此是發展未來玩具的重要技術。

【AI時代】數碼港半數企業　研生成式AI產品

他又透露，現時正研究將元宇宙結合3D打印技術，創造全新兒童玩樂場景的可能。例如當孩子在現實世界中，用畫筆畫了一隻2D形式的恐龍後，他可透過元宇宙的虛擬空間，將「2D恐龍」變成「3D恐龍」，然後再運用3D打印技術，將虛擬的3D恐龍打印出來，變成一件實體玩具，讓孩子的創意在現實中更具體地呈現。

記者：陳卓賢

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