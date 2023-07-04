▲ 【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊 或對瑞銀構成衝擊

外電引述知情人士報道，HSBC滙豐 （00005） 正就從瑞信（Credit Suisse）挖角一隊中東高級財富管理團隊進行深入談判，希望藉以擴大在海灣地區的業務。

報道指，若瑞信卡塔爾行政總裁Aladdin Hangari及旗下5名團隊成員離開，將對瑞銀構成衝擊。消息人士指，Hangari接近與滙豐達成協議，但尚未完成。瑞銀上月完成對瑞信的收購，並計劃在海灣地區打造當地最大的私人銀行。

卡塔爾投資局是瑞信股東

瑞銀一直希望留住瑞信的財富管理經理，特別是在中東及亞太區等財富高速增長的地區。Hangari是瑞信在卡塔爾的重要客戶關係經理，而卡塔爾與瑞信一向關係密切，卡塔爾投資局（QIA）更是瑞信主要股東。

瑞信一直向卡塔爾富豪提供銀行服務，包括卡塔爾前總理及QIA主管Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani，而其子Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani更一直是瑞信董事會成員。瑞信及滙豐拒絕就報道作出評論。

相關文章：【投行裁員】瑞銀據報7月起裁減逾一半瑞信員工 年內共有三輪裁員

相關文章：【瑞信危機】瑞信據報尋出售內地合資證券公司 去年曾期望全資持有

編輯：陳韻妍