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【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊　或對瑞銀構成衝擊

股市 09:49 2023/07/04

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【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊　或對瑞銀構成衝擊

外電引述知情人士報道，HSBC滙豐 （00005） 正就從瑞信（Credit Suisse）挖角一隊中東高級財富管理團隊進行深入談判，希望藉以擴大在海灣地區的業務。

報道指，若瑞信卡塔爾行政總裁Aladdin Hangari及旗下5名團隊成員離開，將對瑞銀構成衝擊。消息人士指，Hangari接近與滙豐達成協議，但尚未完成。瑞銀上月完成對瑞信的收購，並計劃在海灣地區打造當地最大的私人銀行。

卡塔爾投資局是瑞信股東

瑞銀一直希望留住瑞信的財富管理經理，特別是在中東及亞太區等財富高速增長的地區。Hangari是瑞信在卡塔爾的重要客戶關係經理，而卡塔爾與瑞信一向關係密切，卡塔爾投資局（QIA）更是瑞信主要股東。

瑞信一直向卡塔爾富豪提供銀行服務，包括卡塔爾前總理及QIA主管Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani，而其子Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani更一直是瑞信董事會成員。瑞信及滙豐拒絕就報道作出評論。

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編輯：陳韻妍

港股 財富及資產管理 私人銀行 瑞銀 富豪 卡塔爾 滙豐控股（00005）
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