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【異動｜生科股】復宏漢霖曾升三成　發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元、另終止A股科創板上市

股市 11:46 2023/07/04

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【異動｜生科股】復宏漢霖發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元　另終止A股科創板上市

復宏漢霖 （02696） 預期今年上半年將錄得期內利潤約為人民幣2億元，而去年中期虧損約為人民幣2.521億元。此乃集團首次實現半年度盈利。

復宏漢霖周二（4日）曾大升三成，高見14.74元，現升23.6%，報13.94元，創逾一個月高。

集團指，期內實現轉虧為盈，主要是由於核心產品漢曲優覆蓋的患者數量持續增長，漢曲優的盈利能力獲得提升；創新產品漢斯狀自2022年3月上市以來銷售收入持續提高，並是集團持續加強精細化管理措施，在成本控制方面取得成果。

終止A股上交所科創板上市

另外，公司董事會亦公佈，綜合考慮公司實際情況及資本市場規劃， 董事會決定不再繼續推進A股發行並於上交所科創板上市，公司與上市輔導機構亦一致同意終止有關A股發行並上市的上市輔導協議。隨着公司商業化進程的深化，董事會認為，上述事宜將不會對公司日常經營造成重大不利影響。

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編輯：姚卓然

 

生物科技 生物科技股 港股 復宏漢霖（02696） 科創板 盈喜 上海證券交易所 A股 輔導
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