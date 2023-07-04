【異動｜生科股】復宏漢霖大升13%　發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元、另終止A股科創板上市

▲ 【異動｜生科股】復宏漢霖發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元 另終止A股科創板上市

復宏漢霖 （02696） 預期今年上半年將錄得期內利潤約為人民幣2億元，而去年中期虧損約為人民幣2.521億元。此乃集團首次實現半年度盈利。

復宏漢霖周二（4日）大升12.6%，報12.7元，創逾一個月高。

集團指，期內實現轉虧為盈，主要是由於核心產品漢曲優覆蓋的患者數量持續增長，漢曲優的盈利能力獲得提升；創新產品漢斯狀自2022年3月上市以來銷售收入持續提高，並是集團持續加強精細化管理措施，在成本控制方面取得成果。

終止A股上交所科創板上市

另外，公司董事會亦公佈，綜合考慮公司實際情況及資本市場規劃， 董事會決定不再繼續推進A股發行並於上交所科創板上市，公司與上市輔導機構亦一致同意終止有關A股發行並上市的上市輔導協議。隨着公司商業化進程的深化，董事會認為，上述事宜將不會對公司日常經營造成重大不利影響。

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編輯：姚卓然