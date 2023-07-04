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【醫美股】時代天使反彈4%　擬動用最多1億元回購股份　另控股股東昨出手2100萬元增持

股市 09:54 2023/07/04

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【醫美股】時代天使擬動用最多1億元回購股份　另控股股東昨出手2100萬元增持

時代天使 （06699） 公布，於至明年股東周年大會為止，將根據市況，動用最多1億元不時於公開市場上購回股份。公司將以其現有可用現金為購回股份提供資金。

時代天使周二（4日）反彈4.7%，報69.65元。

公司認為，股份回購計劃充分反映，公司董事及高級管理層對公司長期增長及市場表現有信心，股份回購計劃符合公司及其股東的整體最佳利益。

控股股東斥2100萬元增持股份

同時，公司控股股東松柏正畸於昨（3日）於市場以總代價約2106萬港元增持31.3萬股股份，相當於平均價格每股股份約67.29港元。緊隨松柏正畸增持事項後，松柏正畸佔公司已發行合計股本約59.10%。

公司日前宣布，李華敏已辭任執行董事、首席執行官及及薪酬委員會成員，而非執行董事胡杰章已調任並委任為執行董事、薪酬委員會成員、首席執行官及首席技術官，自7月31日起生效。

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編輯：姚卓然

 

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