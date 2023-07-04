【港股市況】恒指午後初段升近100點　商湯跌8%　滙豐、網易、中石油破頂（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨造好後，半日再升百點。恒指低開17點，其後走勢反覆向好，恒指半日升106點，報19412點，成交390.7億元。科指升0.9%，報4091點。ATM升0.3%至1.5%，滙豐 （00005） 升0.4%破頂，商湯 （00020） 挫逾8%，蔚小理回吐0.6%至4%。

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大行報告︰

【大行報告│油股】大摩：中石油857股價於未來15日 至少70%機會上升

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：22】佐丹奴 （00709） 升幅擴大至逾7%，高見2.71元破頂。

【13：01】港股午後初段升約90點，報19396點，科指升0.8%，報4084點。

【13：01】佐丹奴 （00709） 發盈喜，股價午後升逾3%，破頂高見2.61元。

【12：29】【互聯互通】余偉文：金管局將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

【12：16】【盈喜】佐丹奴發盈喜 料中期純利按年增最多1.1倍

【12：00】恒指半日升106點，報19412點，成交390.7億元。科指升0.9%，報4091點。ATM升0.3%至1.5%，滙豐 （00005） 升0.4%破頂，商湯 （00020） 挫逾8%，蔚小理回吐0.6%至4%。

【11：50】訓修實業 （01962） 中午收市挫逾23%，破底低見0.31元。

【11：42】恒指中午收市前升約93點，報19399點，科指升0.8%，報4086點。

【11：30】A股半日向好，上證升近0.1%，深證升0.3%，創業板指升0.1%。

【11：22】網易 （09999） 升1%，破頂高見158.3元。

【11：08】東方甄選 （01797） 升6%，高見28.6元。東方甄選昨日起已推出新版APP，並將於7月5日至11日在APP上開展甘肅專場直播活動。

【11：04】浙江世寶 （01057） 股價升2成，破頂高見2.46元。

【11：02】【異動股】商湯20開市前出現逾10億股大額成交 股價曾跌穿2元創7個月低

【11：00】東方海外 （00316） 升逾3%，中遠海控 （01919） 升半成。

【10：43】【中國經濟】大型內銀據報向地方政府融資平台提供超長期貸款 以緩解信用緊縮狀況

【10：40】【互聯互通】債券通日均交易量增至389億人民幣 陳茂波：債券通已成境外投資者配置內地債主要渠道

【10：24】中石油 （00857） 升1%，破頂高見5.77元，中海油 （00883） 升2%，中石化 （00386） 升0.4%。

【10：21】阿里巴巴 （09988） 升0.4%，騰訊 （00700） 升0.7%，美團 （03690） 升近2%，小米 （01810） 升逾1%，京東 （09618） 升近2%。

【10：17】海藍控股 （02278） 升逾5成，破頂高見5元。海藍控股公布有關中嘉（國際）投資建設所提現金要約，要約於所有方面成為無條件，要約人將行使強制收購尚未擁有或收購之要約股份權利將該集團私有化，以及申請撤銷股份於聯交所上市地位。

【10：11】雲頂新耀 （01952） 逆市跌6%，低見21.75元。

【10：03】恒指升約100點，至19400點，科指轉升0.3%，報4066點。

【10：00】商湯 （00020） 跌近8%，一度跌穿2元，低見1.97元。

【09：57】百度 （09888） 升逾2%，高見142.3元。

【09：53】大市早段轉升約50點，報19357點，科指跌0.3%，報4041點。

【09：50】滙豐 （00005） 升0.6%，破頂高見62.4元。

【HSBC滙豐】滙豐據報密謀挖角瑞信中東高級財富管理團隊 或對瑞銀構成衝擊

【09：49】【異動｜生科股】復宏漢霖大升13% 發盈喜兼料上半年扭虧為盈賺2億元、另終止A股科創板上市

【09：48】聯通 （00762） 升近2%，中移動 （00941） 、中電信 （00728） 升1%。

【09：44】【異動股︱電子煙概股念股】華寶國際早段曾升3成 主席朱林瑤獲取消監視、恢復正常工作

【09：33】商湯 （00020） 跌逾5%，早段低見2.06元。

【09：32】小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 回吐逾7%，理想汽車 （02015） 跌逾3%。

【09：27】中遠海控 （01919） 預期中期歸屬於股東淨利潤約165.1億元人民幣，減少約74.5%，股價今早高開逾3%。

【盈喜盈警】中遠海控料上半年少賺75% 一文看清上半年盈警盈喜（不斷更新）

【09：26】華寶 （00336） 高開近15%。華寶公布，有關對主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤的立案調查，昨天接獲通知，重慶市永川區公安局已對朱林瑤取消指定居所監視居住。朱林瑤恢復正常工作。

【09：23】時代天使 （06699） 股價高開0.4%。

【醫美股】時代天使擬動用最多1億元回購股份 另控股股東昨出手2100萬元增持

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌近0.5%，美團 （03690） 升0.2%，小鵬汽車 （09868） 回吐逾4%，恒指低開17點，開報19289點，科指跌0.4%，報4037點。

【電動車】小鵬回吐逾4% 上季交付2.3萬輛、按季升27% 累計破30萬

【09：13】期指開報19186點，跌51點。

【09：03】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。

【08：58】恒指黑期跌約51點，報19300點。道指期貨升1點，報34638點。

【08：29】【電動車】比亞迪進駐日本九州 目標2025年日本設百間門店

【08：03】【體育用品股】特步國際獲10億元銀團貸款 予現有定期貸款融資再融資

【07：45】【Morning精點】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價︱4大因素左右下半年樓市、專家點睇樓市前景？

【07：45】港股ADR收報19278點，跌27點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.59元，較港收市價高0.64元或1%。騰訊 （00700） ADR折合報337.05元，較港收市價低0.95元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.32元，較港收市價低1.23元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國獨立日假期前美股周一半日市，道指報34418點，升10點或0.03%；標普500指數報4455點，升5點或0.12%；納指報13816點，升28點或0.2%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌61點 小鵬ADR回吐6%百度美股漲（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】東亞銀行、青島啤酒、浙江世寶

責任編輯︰梁浩碩