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【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格

Hot Talk 08:45 2023/07/04

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【富豪排名】鐵籠格鬥比試前馬斯克先勝一局　上半年身家增長近千億美元打贏朱克伯格

特斯拉 Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）和Facebook母企META（美︰META）行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）相約在鐵籠格鬥比試前，馬斯克先勝一局，上半年身家增加966億美元，排名第一，而朱克伯格身家增長589億美元，排名第二。

亞馬遜Amazon（美︰AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）上半年身家增加不到500億美元，被馬斯克和朱克伯格拋離。

根據彭博億萬富翁指數顯示，上半年全球五百大富豪身家增加8520億美元，榜上富豪身家平均每日增長1400萬美元，創2020年下半年以最佳半年表現。疫情解封、經濟活動逐漸恢復正常，加上市場熱捧AI相關概念股，今年上半年標普500指數升16%，納斯達克100指數升39%。

不過，並非人人有錢賺。印度大亨阿達尼（Gautam Adani）上半年身家蒸發602億美元，為財富損失最多富豪。阿達尼旗下公司此遭沽空機構狙擊操縱股票、財務欺詐。另外，美國投資大亨艾康（Carl Icahn）因投資失利，身家半年減少57%，損失134億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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