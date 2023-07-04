▲ 【電動車】比亞迪進駐日本九州 目標2025年日本設百間門店

比亞迪 （01211） 近期進軍全球多地，據外媒報道，比亞迪的正規銷售店「BYD AUTO福岡西」於7月1日在日本福岡市西區的商業設施「Marinoa City FUKUOKA」開業，並是首次在日本九州地區開店。

新店展示了紅色和灰色的兩輛5座SUV「ATTO 3」。報道指，公司正在考慮把展示車輛換成預定今後在日本國內上市的小型掀背車「海豚（DOLPHIN）」和4門轎車「海豹（SEAL）」。另外，新店除了可以試乘試駕之外，還提供點檢、車檢和維修服務，展廳的面積約為147平方米。

比亞迪於今年2月在橫濱市開設了日本國內首家門市，迄今共開設了6家，公司計劃到2025年底增加到100家。位於橫濱市的比亞迪BYD Auto Japan社長東福寺厚樹表示，將根據人口和商圈的大小，將在福岡縣內增加到4家店。

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編輯：姚卓然