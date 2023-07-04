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【人工智能】百度文心一言App 上架蘋果內地App Store

股樓投資 00:24 2023/07/04

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消息指，有內地網民發現，百度（09888）大語言模型「文心一言」手機應用程式，已上架蘋果App Store，內地用戶可免費下載安裝，App容量為46.1MB。蘋果內地App Store上架的「文心一言」App，供應商為北京百度網訊科技有限公司；產品介紹顯示，「文心一言」作為百度全新一代知識增強大語言模型，採用一對一的對話式聊天場景，能夠與人對話互動，回答問題，協助創作，同時在文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成等多個應用場景中「高效便捷地幫助人們獲取信息、知識和靈感」。

比亞迪上月新能源車銷售符預期 評級「買入」為行業首選  詳情請看【下一頁

無獨有偶，今年4月，由於「文心一言」盜版App泛濫，百度對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟。百度當時表示，目前文心一言沒有任何官方的應用程式。在公司進行官方宣傳前，凡是在App Store和各種應用商店看到的『文心一言』應用程式都是假的。截至目前，百度方面暫未官宣「文心一言」App的上架消息。

大快活計劃續加價1至2% 晚市生意較疫情前仍少兩成  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

百度集團—SW（09888） 港股

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