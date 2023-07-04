【多圖】海盈山示範單位陪你睇　鮮艷家具展熱帶活力

由嘉里、信置、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站項目海盈山，今開放多個示範單位，其中一個經改動示範單位，以第2B座28樓A室為藍本搭建，實用面積915平方呎，採三房一套連儲物室連洗手間設計。以南美洲熱帶原野以及流水瀑布為主題。以用色鮮艷的家具為室內空間增添活力。

示範單位的大門入口位置擺放儲物櫃，提供收納空間，長形客飯廳間隔方正實用，沙發與飯廳的餐椅均以暖色系為主調，呼應設計風格。在擺放多件家具後，仍有不少空間供住戶走動，展現一定空間感，盡頭則透過落地玻璃連接三合一露台。

2B座28樓A室

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單位選用大單邊設計，三間睡房均能享受座向相同的景色，主人套房在設置雙人大床後面，不但能做到三邊下床，還能在周邊的位置按需要擺放衣櫃及梳妝台等家具。另外兩間睡房間隔同樣方正，設計師將其中一間用作多功能房，配備連身鏡及一些健身器具，提供住戶鍛煉身體的運動空間。

主人套浴方面鋪設草綠色紋理的雲石，延續大自然設計概念，在整個示範單位中顯得別樹一格。而跟單位的客廁一樣，都未設有窗戶。廚房就長達4.75米，配備L型工作台，相信能滿足住戶下廚的需要。

2A座28樓F室

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發展商同步開放的另一個經改動示範單位，就以第2A座28樓F室為藍本搭建，實用面積582平方呎，屬兩房間隔，以「冰島藍湖」為設計主題。不計算入門位置，長型客飯廳長逾5.5米，闊度為2.75米，故能容納多組家具，相信住戶亦可為客廳飯廳分隔出各自的空間。

主人套房方面設有曲尺大窗，擺放雙人床後亦可三邊下床。浴室和廚房都設有窗戶，有助排走洗澡時的濕氣，以及煮食時的油煙，保持單位整潔通爽。

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