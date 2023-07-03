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【歐洲加息】歐央行委員Joachim Nagel：通脹存上行風險　加息路程仍未結束

宏觀解讀 21:30 2023/07/03

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【歐洲加息】歐央行委員Joachim Nagel：通脹存上行風險　加息路程仍未結束

市場預期歐洲央行本月會繼續加息，歐洲央行委員會成員兼德國央行行長Joachim Nagel表示，由於通脹存在上行風險，歐洲央行的加息路程仍未結束，未來加息決定將取決於經濟數據。

未來資產負債表需要明顯縮小

Nagel指，物價上行風險仍處主導地位，而強於預期的薪劅上升幅度，或企業利潤率較預期理想，均會推動通脹中線向上。

歐洲央行官員仍在嘗試確定利率會升至何水平，才能令通脹受控，而Nagel是提出進一步收緊貨幣政策的官員之一。

他指，未來數年歐洲央行的資產負債率需要明顯收縮，貨幣政策前景仍存在挑戰，而為了令歐洲央行未來的行動更可控，有必要提出更多言論，特別是資產負債表需要明顯縮小。

相關文章：【歐洲經濟】歐央行：料5月CPI顯著回落　未來兩次會議仍需繼續加息

相關文章：【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期　拉加德：不會暫停加息　歐元跌0.4%

編輯：陳韻妍

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貨幣政策 經濟 歐洲 德國 加息 通脹 歐洲央行
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