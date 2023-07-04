康文署音樂短期課程即日起接受報名 幼兒音樂啟蒙工作坊學費低至$175（附詳情）

由康樂及文化事務署（康文署）音樂事務處主辦的「外展音樂短期課程」現正接受報名，百多項中西樂器基礎及音樂專題課程，將由九月至明年二月舉行，歡迎市民報名參加。



今期「外展音樂短期課程」將新增兩個專題課程，包括「幼兒音樂啟蒙工作坊（家長篇）」，向家長介紹如何與二至六歲幼兒進行音樂活動，在日常生活中豐富幼兒的音樂體驗，這課程全期設有兩節，共3小時，學費只需175元。另一個課程是為具有粵曲演唱經驗的成人而設的「粵曲e拍和」，參加者將運用免費音樂應用程式「粵曲拍和」，學習粵曲的基本伴奏方式，以上課程的學費為430元。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【大熱活樂設施】澳門新濠影滙水上樂園門票買一送一 低至38折 人均$175起，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

另外，音樂事務處會舉辦小豎琴、鍵盤、古典結他和民歌結他入門課程；二胡、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、小提琴、大提琴和敲擊（鋼片琴和鼓板）研習課程；中樂及西樂合奏課程；西洋樂理一級和二級課程；聽音訓練課程；以及供成人學習運用免費音樂應用程式GarageBand進行合奏的「e樂齊齊奏」工作坊。課程學費由260至1,070元。



其他中西樂器基礎課程包括二胡、柳琴、琵琶、揚琴、古箏、笛子、洞簫、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、薩克管和敲擊（鋼片琴和鼓板），各課程全期學費1,140元。



網上音樂課程則有專為初學音樂的成人而設的「音樂通識入門」網上課程，內容包括基本音樂元素、節奏訓練及視唱技巧，以及拇指琴和夏威夷小結他的網上入門課程。課程學費由345元至430元不等。



【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業 變身偶像練習 自製創意雪糕，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

「外展音樂短期課程」以小組形式上課，並以粵語授課。參加網上課程的學員須自備配有無線或有線寬頻網絡數據及視像鏡頭的電子器材，並須預先下載Zoom軟件程式。實體課程的上課地點遍布港九新界，包括香港文化中心、香港大會堂、沙田大會堂、屯門大會堂、北區大會堂、上環文娛中心、牛池灣文娛中心、葵青劇院、元朗劇院、高山劇場、香港中央圖書館，以及音樂事務處香港區（灣仔）、旺角區、觀塘區、沙田區和荃灣區音樂中心。



有興趣參加人士可登入音樂事務處網頁（www.lcsd.gov.hk/musicoffice）報名，或於康文署轄下各表演場地及音樂事務處各音樂中心索取章程和報名表格。截止報名日期為7月20日。超額申請將以抽籤方式處理。首輪報名後，如尚餘名額，則由8月16日起以先到先得形式接受申請。

【玩樂好去處】沙田全新逾3.5萬呎恐龍公園今年第3季落成 成全港首個恐龍形態多元遊樂設施，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍