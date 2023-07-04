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【一房難求】旅客訪日增推高民宿需求致房價上漲

商業 10:00 2023/07/04

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疫情結束後訪日旅客正重面復甦，也帶動了民宿的需求，2至3月的住宿人數幾已恢復到高峰時的7成，而這也導致客房單價正在上升。

【中國旅客】Agoda與飛豬合作　優惠價供應全球360多萬個房源

據日本觀光廳的民宿入住數據，2至3月的住宿人數為25.1萬人，比去年同期大增8成。其中外國人為9.1萬人，增加了16倍，其中韓國、美國和台灣的遊客較多，大量旅客帶動了民宿業的快速復甦。日本人的入住也支撐著民宿需求，疫情前住宿人數兩個月約為10萬人左右，而目前已超過16萬人。

從事民宿運營的MASSIVE SAPPORO的社長川村健治表示，很多人為了避免與他人接觸而選擇民宿，而日本人也開始習慣選擇民宿，同時因日圓貶值而暫緩海外旅行、選擇國內旅遊的日本人也成為民宿的支撐。

需求急速復甦推動了客房單價上漲。日本觀光廳統計顯示，截至5月15日，申報為民宿的住宅數為19,000套，與高峰時相比減少了10%。有分析認為供給的減少也是客房單價提高的影響因素。

民宿業者LDKProject把大阪市內房源的最高價格，提高至7萬日圓（約3,790港元）一晚，比疫情前高出4成，但仍能立刻預訂出去。該公司社長生田博之表示，民宿的供應受疫情影響而減少是一大原因：「其中有些房間的營業收入幾乎是疫情前的高峰時期的2倍」。

日本在2025年將舉辦大阪關西世博會，預計訪日遊客會進一步增加。因預計民宿的需求將進一步提高，各家企業正在增加客房數量。

【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%

責任編輯：李智賢

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