▲ 【TSLA】高盛見Tesla次季銷售報捷即調高其目標價 上周才降評級至「中性」

年內積極減價的特斯拉（Tesla，美：TSLA）第二季銷售報捷，上季向全球客戶付46.61萬輛汽車，按年增長83%，高於市場預期的44.8萬輛，再創下交付紀錄。Tesla周一美股盤前升逾6%，逼近280美元水平。

上周才將Tesla評級降至「中性」，高盛最新報告因應上季好表現，調高Tesla目標價，由248美元升至275美元。高盛讚許Tesla表現強於預期，該行原以為Tesla會較以往平均分布出貨時間，以免出現物流和營運瓶頸，但最新數據顯示Tesla 有能力在季末進一步衝刺，會留意Tesla季績地區性表現、毛利率、會否再減價等細節。

高盛：Tesla未來減價力度收窄

高盛指出，Tesla第二季交付量增長明顯，或令公司未來減價力度收窄，有利毛利率表現，繼而調高公司下半年盈利預測。該行重申，即使看好Tesla長遠增長潛力和定位，但最新目標價已是未來13個月至24個月每股盈利的55倍，估值完全反映在現價下，所以維持「中性」評級。



Tesla上季交付的46.6萬輛汽車之中，44.7萬輛為Model3/Y，按年增長87%；1.9萬輛為高階的Model S/X，按年增長19%。

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記者：麥德銘